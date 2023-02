Tanti ex nel Terni Football Club che domina il campionato di promozione

Maglia rossoverde e... sangue rossoverde: il Terni Football Club (campionato di Promozione regionale) strizza l'occhio al professionismo. Tanti ex calciatori della Ternana sono fondamentali per i successi di questa giovane società. Ultimo arrivato, in ordine di tempo, l'attaccante Mario Pacilli. Roberto Borrello (166 presenze con la Ternana) è l'allenatore della prima squadra. Che svetta in campionato. Fabris e Miglietta - altre due ex colonne rossoverdi - ricoprono rispettivamente i ruoli di Direttore tecnico e Istruttore tecnico, mentre il d. s. del Terni Football Club è Romeo Papini. E' ricca la colonia di ex professionisti della Ternana: Cunzi, Diandà, Flavioni. E c'è anche Tozzi Borsoi, capitano e tecnico della Juniores, che sta raccogliendo ottimi risultati. In mezzo a tanti ex prof, anche ragazzi semplicemente innamorati del pallone. Orgogliosi di far parte del gruppo. E adesso, tutti insieme, dilettanti ed ex professionisti, concentrati sull'obiettivo: la conquista, quanto prima, della serie D! Nel servizio le interviste a Mario Pacilli, attaccante Terni FC, Romeo Papini, direttore sportivo Terni FC, Romano Tozzi Borsoi, capitano Terni FC e Jacopo Donnola, difensore Terni FC.

di Antonello Brughini, montaggio di Renzo Matteucci