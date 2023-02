Solo un pareggio per la Ternana

È sembrato ingiusto l'1 a 1 del Liberati: la Ternana avrebbe merito di vincere, perché ha dimostrato di essere più squadra del Parma, perché ha sempre dato l'impressione di essere dentro alla partita e poi, soprattutto perché la rete annullata a Partipilo grida ancora vendetta. Var contestato dallo stesso Andreazzoli.

Rossoverdi avanti subito, al 4', grazie al sinistro delizioso di Palumbo (il migliore in campo). Nel primo tempo la partita è vivace: il Parma si fa vedere soprattutto con Zanimacchia e Benediciak. Il pareggio però lo firma Bernabè: sinistro dal limite, leggera deviazione e pallone in rete. Poco dopo, gol annullato allo stesso Palumbo (per il fuorigioco di Falletti).

Nella ripresa, al 5°, l'episodio-chiave: Partipilo salta anche Buffon e fa impazzire il Liberati. 2 a 1 negato però dal Var. Che punisce il fallo di mano di Palumbo all'inizio dell'azione. Azione proseguita con la giocata del Parma. Bufera. Il march resta intenso: ci sono azioni da una parte è dall'altra: fino all'ultimo Ternana e Parma provano a superarsi, ma il pareggio non si schioda.

di Antonello Brughini, montaggio di Carlo Bartolucci