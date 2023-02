Grifo in emergenza: sette assenti per la sfida contro il Pisa

“La sfida con il Pisa è molto difficile, ma la squadra e in forma a prescindere dalle assenze”. Fabrizio Castori nel presentare la trasferta di domani sera (venerdì 24 febbraio, ore 20.30) all’Arena Garibaldi non vuole più sentire parlare del trionfo con la Ternana: “Non si guarda indietro e neppure troppo avanti”.

Concreto e realista come sempre, avverte l’ambiente: “Non lasciamoci prendere dagli entusiasmi e lasciamo perdere voli pindarici: i bilanci si fanno alla fine”. C’è da insistere, spiega, sulla strada intrapresa negli ultimi tempi, concentrandosi di volta in volta sull’avversario di turno senza fare calcoli né turn-over programmato.

Il Perugia in viaggio per la Toscana è però in emergenza, soprattutto in attacco: dovrà fare a meno di Olivieri, Di Serio ed Ekong. Problemi anche per Angella, Rosi e Cancellieri, mentre Lisi è squalificato. “In compenso possiamo contare su Struna, Dell’Orco e Curado” annuncia Castori, pronto ad attingere anche a qualche ragazzo della primavera.

“La squadra sta bene e - a prescindere da chi gioca - farà la sua partita”. Nell’elenco dei convocati figurano anche i baby Baldi, Onishenko, Seghetti e Sulejmani. “Diamo loro l’opportunità di mettersi in mostra”.

PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi

DIFENSORI: 6 Vulikic, 15 Dell’Orco,17 Paz, 21 Curado, 49 Baldi, 90 Struna, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 19 Onishchenko, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi

ATTACCANTI: 10 Matos, 18 Di Carmine, 78 Seghetti 92 Sulejmani