L'Umbria si mobilita per Turchia e Siria

Sono oltre 33mila le vittime accertate del terremoto di Turchia e Siria. Un numero spaventoso, che con ogni probabilità è destinato ad aumentare ancora. Tutto il mondo si muove per cercare di dare sostegno alle popolazioni colpite e l'Italia è in prima fila: al team dei vigili del fuoco è stato infatti affidato il coordinamento delle squadre internazionali Usar, specializzate nella ricerca delle persone intrapppolate. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno con la relativa delega, l'umbro Emanuele Prisco, aggiungendo che "questa scelta ci rende orgogliosi". Tra i pompieri giunti ad Antiochia c'è anche il vice dirigente del comando di Perugia Andrea Marino. Oltre ai morti, ci sono anche i tantissimi sfollati da soccorrere. Ecco allora che il Comune di Todi si è mobilitato, come già successo in occasioni simili, avvalendosi dell'aiuto dell'associazione di protezione civile "Rosa dell'Umbria". Presso la sede di Ponte Rio, dal lunedì al sabato (dalle 9 alle 13), sarà possibile consegnare generi alimentari non deperibili; e ancora acqua, coperte, prodotti per l'igiene personale e medicine. La raccolta andrà avanti alcune settimane. Il Comune si è già rapportato col Ministero degli Esteri e le autorità diplomatiche turche per organizzare il trasporto. Contatti sono in corso anche con Anci Umbria per allargare l'iniziativa solidale. Mentre nei prossimi giorni, su iniziativa della Regione, partirà alla volta dell'Anatolia l'ospedale da campo già utilizzato per l'emergenza Covid.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Gabriele Liberati