La stagione degli Amici della musica

Riparte la stagione concertistica degli Amici della Musica di Foligno, giunta alla 42esima edizione. Il cartellone 2023 sarà all'insegna della grande musica e dell'incontro tra generi diversi. Appuntamenti clou della stagione sinfonica, quello del 27 maggio (che vedrà sul palco il clarinettista Alessandro Carbonare, l'Orchestra di Padova e del Veneto e due capolavori di Mozart) e quello conclusivo del 1° dicembre, con il vincitore 2022 del Concorso Casagrande (il pianista britannico Yuanfan Yang) che suonerà Beethoven assieme assieme all'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese.

In totale sono 28 gli eventi in cartellone, con il via ufficiale domenica 12 marzo. Protagonista la musica dei grandi maestri Schumann, Brahms e Mjaskovskij, il violoncello di Enrico Dindo e il pianoforte di Carlo Guaitoli. Il programma completo si può consultare sul sito amicimusicafoligno.it.

