Una giovane perugina sul tetto d'Europa

Il karate in salsa umbra è d'oro grazie all'impresa di Asia Pergolesi, che è la nuova campionessa d'Europa juniores (classe over 66 kg) nella categoria del kumite. L'atleta perugina, in forza all'Asd Hagakura di Collepepe, struttura affiliata al Team Puleo di Firenze, nella rassegna continentale di Cipro ha battuto, nell'ordine, le rappresentanti di Macedonia del Nord, Slovacchia, Francia, Ungheria e Ucraina, fino a conquistarsi il gradino più alto del podio. Particolarmente avvincente l'ultimo combattimento, vinto di misura per 1-0. Ora che ha quasi 18 anni, Asia può prepararsi nel miglior modo possibile al salto tra i "grandi". La particolarità è che Asia ha una sorella gemella, Aurora, che si allena nella stessa palestra e che, come possiamo vedere, le dà eccome filo da torcere. E non è l'unica. Purtroppo, il karate non è stato riconfermato nel programma delle prossime Olimpiadi.

di Alessandro Catanzaro, montaggio di Simone Pelliccia