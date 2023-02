Lascito Mariani, Tesei: "Quelle somme non sono mai state utilizzate"

La vicenda del presunto danno erariale da quasi 4 milioni di euro sbarca in Consiglio regionale con un botta e risposta in aula tra giunta e opposizione. Intanto la presidente Tesei spiega che la destinazione naturale dei fondi sarebbe stata proprio la Usl Umbria 1: “Nelle volontà manifestate dalle testatrici, quelle somme erano destinate ad alleviare sofferenze della popolazione tifernate. Le risorse, in ogni caso - aggiunge la governatrice - non sono state utilizzate".

Il servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Francesco Fiocchi, con l'intervista alla presidente Donatella Tesei