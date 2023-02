Marco Fratini a caccia di nuovi record

E' un vulcano inesauribile Marco Fratini, celebre ormai da qualche anno per le sue gesta acquatiche, come il record del mondo nei 100 km in vasca corta. Medico gastroenterologo, tesserato per la Amatori Nuoto Perugia, giunto alla fatidica età di 50 anni non ha alcuna intenzione di smettere, anzi progetta già nuove imprese.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Renzo Matteucci