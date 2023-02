San Valentino, un biglietto per due alla Pinacoteca di Città di Castello

Un modo diverso per festeggiare San Valentino. Le coppie - tutte ovviamente - omo, etero e di qualsiasi altra entità del pianeta Lgbtqia+, il giorno di San Valentino potranno immergersi nell'arte della Pinacoteca di Città di Castello dalle 10 alle 18 pagando un solo biglietto per due. In più, alle 17 vi sarà una visita guidata sul tema "Amore e Mito". L'iniziativa è ispirata anche dal luogo dove è ubicata la pinacoteca, cioè il cinquecentesco palazzo Vitelli.

Da Signorelli a Raffaello, da Guttuso a Mafai, la pinacoteca di Città di Castello è uno dei contenitori di opere d'arte più importante dell'Umbria. Il tema dell'amore, ma anche della guerra in ‘Ettore e Aandromaca’ di Giorgio De Chirico, mentre nel trittico quattrocentesco si illumina la fede, intesa come vera, nel dito della Madonna, segno di matrimonio con Giuseppe, ma soprattutto con Dio. E poi la scena insolita e ironica di Aristorile che si fa cavalcare, come segno di sottomissione amorosa, dalla cortigiana e amante Fìllide. Sono solo alcune delle opere che ci parlano d'amore nella pinacoteca di Città di Castello.

Nel servizio di Carlo Cianetti, con il montaggio di Simone Pelliccia, la voce della storica dell'arte Elisa Duranti.