L'artista dei presepi

Tutti vorrebbero che i propri hobby diventassero lavoro, fonte di guadagno. E qualcuno ci riesce. Claudio Carletti, 41 anni, ternano di origine, ha scelto Casalina vicino a Deruta per ricominciare una nuova vita lavorativa, dopo 25 anni come maitre di ristorante. Tutto quello che produce, lo realizza a mano, a parte pochissime eccezioni. I plastici e i diorami riproducono oggetti reali; i presepi sono di fantasia e in base a precise indicazioni dei committenti.

Servizio di Carlo Cianetti, montaggio di Valeria Giulianelli