Telethon finanzia tre progetti di ricerca dell'Università di Perugia

Le piastrine sono cellule del sangue che permettono l'arresto dell'emorragia. Nelle due malattie rare congenite di cui si occupano Paolo Grèsele, un internista dedito da sempre alla ricerca e la biologa Loredana Bury, che fa parte del suo staff, le piastrine risultano nei valori normali dagli esami del sangue, ma non svolgono la loro funzione. Un progetto è finanziato da Telethon per due anni e l'altro per un anno, con una somma complessiva di 240 mila euro.

