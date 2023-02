L'app che conta i turisti

La rilevazione dei visitatori avviene attraverso 9 fonti, la più importante quella delle SIM della rete Tim, che è partner in questo sistema di monitoraggio. Gli altri dati provengono dai musei civici, dalle basiliche francescane di Assisi e Santa Maria degli Angeli, parcheggi, e da altri luoghi tipicamente turistici. Un altro partner, Olivetti, provvede all'elaborazione dei numeri, avendo la possibilità di conoscere anche la provenienza dei turisti, ma nel rispetto dell'anonimato. Si riesce anche tenere fuori dal conteggio pendolari e residenti nel comune, e si raggiunge così il dato netto degli escursionisti. Un sistema di monitoraggio pensato specificamente per Assisi, che per il primo anno costerà alle casse del Comune 40mila euro. Fino ad oggi le rilevazioni riguardavano soltanto gli arrivi e le presenze, ovvero i dati constatati nelle strutture ricettive. Con questo sistema si riesce quindi a rilevare anche il turista mordi e fuggi, che rimane solo qualche ora in città. Nel mese di dicembre sono stati 170mila i visitatori, compresi quelli che rimangono qualche ora, il 70% in più del 2019. Finora si è in grado di valutare l'indotto complessivo del turismo; da ora la città di Assisi potrà conoscere anche quanto costa il visitatore mordi e fuggi in termini di pulizia, vigilanza, impatto ambientale e servizi in generale.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montaggio di Luca Ciurnelli, le interviste a Sandro Preziosi, manager Tim Enterprise, e di Stefania Proietti, sindaca di Assisi.