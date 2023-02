Ecco il piano Rocchetta

Concluso di fronte alla Cassazione l'iter giudiziario durato 8 anni, in cui la Comunanza appennino gualdese si è opposta alla concessione che consente alla rocchetta spa di utilizzare un bene pubblico per fini commerciali, quasi tutto è pronto per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area.

Costerà alla società concessionaria circa 4 milioni di euro. La conferenza dei servizi è già al lavoro e entro un mese dovrebbe concludere il confronto. Il progetto prevede anche la valorizzazione dell'area sia in termini ambientali che turistici. La convenzione con la regione Umbria prevede investimenti da parte della Rocchetta per 30,5 milioni complessivi. E' previsto l'impiego di 20 lavoratori.