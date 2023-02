Valtopina, scaduti i termini del risarcimento

La vicenda è annosa e complicata. Riguarda la ricostruzione dopo il terremoto del 1997 a Giove, una frazione di Valtopina, dove ormai abitano solo 7 famiglie e tutte nei container. Dopo la denuncia di alcuni cittadini furono sospese dalla guardia di finanza le opere di ristrutturazione. Il Comune, che si era sostituito al consorzio precedentemente esistente per accelerare i lavori, diventa parte in causa. I termini per il pagamento del risarcimento sono scaduti e ora la situazione si fa davvero pesante. Se non vi sarà altra soluzione e il comune fosse realmente chiamato a pagare, si verificherebbe il dissesto finanziario, con la nomina di un commissario ad acta e conseguenze onerose per i cittadini.

Nel servizio di Carlo Cianetti, con il montaggio di Federico Fortunelli, la voce del sindaco di Valtopina Gabriele Coccia