Verso la marcia della pace, un incontro di Articolo 21

Rilanciare l’appello di pace rifiutando ogni logica di assuefazione alla violenza e alla brutalità. Si è tenuto oggi, giovedì 23 febbraio, nella sala della Conciliazione del comune di Assisi, l’incontro nazionale promosso da Articolo 21 sulle parole di Papa Francesco e i conflitti che rappresentano quella che è una terza guerra mondiale a pezzi. L’evento, a poche ore dalla partenza dell’edizione speciale della Marcia per la Pace in notturna, a un anno esatto dall'inizio della guerra in Ucraina, segna la ripresa e la riscrittura della “Carta di Assisi” già sottoscritta da credenti e non credenti.

Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste a Giuseppe Giulietti, fondatore associazione Articolo 21, padre Antonio Spadaro, direttore “Civiltà cattolica”, e padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore