Povertà educativa, un fenomeno spesso sottovalutato

L'abbandono scolastico, la difficoltà ad apprendere e a istruirsi, in generale ad acquisire strumenti di crescita sociale e culturale. E' questa la povertà educativa, problema spesso sottovalutato ma degno della massima attenzione. Non è solo legata alla povertà economica, spesso è frutto di disattenzione da parte delle istituzioni e dei genitori. In Umbria il tasso di dispersione scolastica è dell'11,2% conseguente alla povertà educativa è di poco inferiore alla media nazionale, ma superiore agli obiettivi europei che puntano al 9%.

Nel servizio di Carlo Cianetti con il montaggio di Francesco Fortunelli, le interviste a Samantha Tedesco, SOS Villaggi dei bambini, Giorgio Tamburlini, Presidente Centro per la salute dei bambini, e Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia