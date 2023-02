Parcheggi digitali

Cercare, confrontare, monitorare e pagare parcheggi, in tutta Italia, con un semplice clic. Questo lo scopo di “Parking my car”, l'app creata da un gruppo di giovani umbri che ora pensano in grande. L'azienda perugina dà lavoro a venti dipendenti, tutti under 35, ed è pronta ad aprirsi al mercato internazionale.

Nel servizio di Massimo Angeletti, con il montaggio di Francesco Battistelli, le interviste ad Andrea Mazzoni, direttore commerciale; a Mattia El Aouak, amministratore delegato e a Veronica Zucalli, che cura la comunicazione.