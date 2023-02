Rigopiano, oggi parola alle difese

È alle battute finali il processo a Pescara per la tragedia di Rigopiano, in cui perse la vita anche l'umbro Alessandro Riccetti. La sentenza è prevista per il 23 febbraio, oggi è stato il giorno delle difese.

Servizio di Roberta Mancinelli della Tgr Abruzzo

Nel video, le interviste a Cristiana Valentini (avvocato del sindaco di Farindola Ilario Lacchetta) e dell'avvocato di parte civile Wania Della Vigna