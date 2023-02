I rischi di un'autonomia differenziata

La principale critica che i costituzionalisti rivolgono al disegno di legge del Governo sull'autonomia differenziata, è quello di creare regioni di serie A e regioni di serie B: le regioni più ricche del nord, e le altre. Pur essendo previsto nella Costituzione, secondo i professori Mauro Volpi e Gaetano Azzariti, occorre prima creare i meccanismi, previsti sempre dalla Costituzione, di perequazione, per non creare pericolose differenze sociali. Il simposio, promosso dai consiglieri comunali Fabrizio Croce e Francesca Tizi, è stato un momento importante di riflessione, e speriamo che ai cittadini sia data la possibilità di comprendere fino in fondo una fase decisiva del cammino democratico del nostro paese.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Sergio Gisti, le interviste ai costituzionalisti Mauro Volpi e Gaetano Azzariti.