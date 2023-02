Stop ai motori termici, le reazioni

Fa discutere la decisione dell'Unione Europea di stoppare le immatricolazioni di auto a benzina diesel e ibridi dal 2035, per centrare l'obiettivo emissioni zero entro il 2050. Le reazioni non si sono fatte attendere: si critica innanzitutto la scelta perentoria senza un piano preciso e senza una concertazione. La preoccupazione è per la possibile perdita di posti di lavoro, ma si pensa anche che una scelta di questo tipo possa favorire innanzitutto la Cina.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Sergio Gisti, le interviste a Marco Squarta, presidente del Consiglio Regionale; Simone Cascioli, direttore di Confindustria Umbria, e di Maria Rita Paggi, segretario regionale della Cgil.