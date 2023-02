Indagini sulle minacce contro Cantone

I carabinieri del Ros di Perugia indagano sul messaggio rivolto a Raffaele Cantone apparso sulla chat Telegram del circolo anarchico "La faglia" di Foligno. "Ce ne ricorderemo" ha scritto un utente anonimo sotto la notizia dell'audizione del procuratore capo di Perugia in Senato e delle sue affermazioni sul regime di 41 bis in cui si trova il leader Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il carcere duro.

I carabinieri, impegnati nel monitoraggio della galassia anarchica, avrebbero individuato la foto con il commento nell'applicazione di messaggistica. Cospito è stato coinvolto in un'indagine condotta a Perugia sull'attività del circolo anarchico "Il circolaccio di Spoleto". Per l'accusa, avrebbe istigato a delinquere dal carcere di Terni, dove si trovava già per altre vicende.

Cantone in commissione al Senato aveva spiegato che la Procura non aveva chiesto l'applicazione del 41 bis, ma gli elementi dell'inchiesta sono stati valutati per l'applicazione del regime di carcere duro. Il circolo "la Faglia" di Foligno, su cui ora è apparsa la minaccia, è stato aperto a fine 2022 dagli stessi anarchici che si ritrovavano al Circolaccio, chiuso dopo l'inchiesta.

Il servizio di Elisa Marioni, montaggio di Simone Pelliccia