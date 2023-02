In Umbria non decollano quarte e quinte dosi

Non decollano in Umbria come nel resto del Paese, le somministrazioni di quarte e quinte dosi di vaccino contro il Covid. Lo registra il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. In Umbria il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 24,1%, la media in Italia è del 31,1% e del 7,6 per cento con la quinta, 14,8 nel Paese.

Riguardo alla diffusione del contagio, tra il 10 e il 16 febbraio Gimbe registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti e si

evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 12,3% rispetto alla settimana precedente. Un andamento che ricalca quello nazionale. Ma il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta evidenzia come i nuovi casi Covid settimanali siano "ampiamente sottostimati".