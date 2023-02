Eccellenze nell'eolico

L' energia del futuro deriva anche dal vento, sebbene in Umbria gli impianti eolici scarseggino. I primi due sono stati installati a Fossato di Vico nel 1999. Da allora poco è stato fatto. Eppure proprio l'Università di Perugia vanta un'eccellenza nel settore. Al dipartimento d'Ingegneria un team di ricercatori tiene sotto controllo le turbine che nei parchi di tutta Italia e all'estero trasformano il movimento delle pale eoliche in elettricità. Segnali essenziali per garantire il funzionamento di macchine delicate la cui manutenzione è difficile. Anche un piccolo guasto può provocare consistenti perdite di energia e avere costi altissimi. Uno dei maggiori esperti a livello internazionale in questo campo è il ricercatore umbro Davide Astolfi. Due dottorati, in Fisica e in Ingegneria, dal suo computer analizza enormi moli di dati per prevenire guasti e capire se e come il vento viene trasformato in energia in decine di parchi eolici. Astolfi di recente è stato inserito nella lista degli scienziati più influenti al mondo stilata dalla Stanford University. Il suo lavoro, più che in Italia, suscita interesse fuori dai confini nazionali dove l'attenzione alle rinnovabili è più radicata. Mentre da noi, all'università, è ancora precario. Una caso che rispecchia lo stato di tutta la categoria: circa il 5% di chi prende un dottorato diventa poi docente universitario. Chi continua a fare ricerca, anche ad alti livelli, lo fa spesso senza riconoscimento economico. Nel servizio le interviste a Francesco Castellani, professore associato Meccanica applicata, e a Davide Astolfi, ricercatore a contratto.

di Elisa Marioni