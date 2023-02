A scuola per diventare muratori

In un momento storico in cui nell'edilizia è difficile reperire personale qualificato, alla scuola “Bufalini” di Città di Castello riapre il corso per operatori edili, che aveva chiuso circa trent'anni fa. Il progetto, in collaborazione con il Centro edile per la sicurezza e la formazione di Perugia, prevede l'inserimento di una classe di nove ragazzi stranieri in cerca di un'occupazione stabile. Corsi come questo possono rappresentare un'opportunità di integrazione attraverso il lavoro.

Nel servizio di Elisa Marioni, con il montaggio di Francesco Saito, le interviste al presidente della “Bufalini”, Giovanni Granci; al vicesindaco di Città di Castello, Giuseppe Stefano Bernicchi; al sindaco di San Giustino, Paolo Fratini e alla direttrice del Cesf di Perugia, Cristiana Bartolucci