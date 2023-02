Le giornate della raccolta

Sostenere chi è in difficoltà economiche significa anche aiutarlo a curarsi, un diritto non scontato. Fino a lunedì 13 febbraio si potranno donare medicinali a chi non se li può permettere, in occasione delle Giornate della Raccolta promosse dal Banco Farmaceutico, fondazione impegnata contro la povertà sanitaria. I farmaci potranno essere acquistati in un centinaio di farmacie aderenti in tutta l'Umbria e saranno destinati a una cinquantina di enti assistenziali, dalle Caritas, Croce Rossa, case per anziani, comunità di recupero per tossicodipendenti, minori e portatori di handicap. Verranno raccolti farmaci da banco senza l'obbligo di ricetta. Come antinfluenzali, antipiretici e antinfiammatori. Lo scorso anno le donazioni hanno raggiunto 3.300 persone, ma si punta a fare di meglio. L'elenco delle farmacie aderenti è sul sito www.bancofarmaceutico.org

Nel servizio di Elisa Marioni, montaggio di Carlo Bartolucci, l'intervista a Lucia Paolucci, delegata del Banco Farmaceutico per la Provincia di Perugia.