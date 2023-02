Lo spazio creativo

Le scelte in controtendenza... un rischio che a volte... paga. Come la scelta di tre ragazzi orvietani di aprire un coworking nel pieno centro storico di Orvieto. Una scelta non scontata, data la tendenza generale a delocalizzare le attività commerciali nelle zone periferiche. Ma i ragazzi di Ciclostile hanno fatto una scelta "di vita" oltre che professionale. Tre attività diverse - ciclofficina, grafica digitale e maglieria di qualità, che nel tempo si sono scavate una nicchia nell'ecosistema della rupe.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Federico Fortunelli. Con le Interviste a Massimo Lucarelli, Lida Ziruffo e Giada Ziruffo.