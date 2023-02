Il meteo del weekend

Il tempo è tornato stabile al Centro-Nord, mentre al Sud stanno ancora confluendo due masse di aria di natura molto differente, quella fredda e secca russa e aria calda ed umida in risalita dalla Libia, con conseguenti forti contrasti e fenomeni anche intensi. Nei prossimi giorni assisteremo alla rimonta dell’alta pressione con una stabilizzazione ulteriore del tempo al Centro-Nord ma, ancora per qualche notte, risentiremo degli effetti dell’aria fredda che, con i rasserenamenti notturni e l’attenuazione del vento, potrà dare luogo a delle gelate diffuse sulle pianure umbre. Oggi farà ancora freddo, perché nonostante l’ampio soleggiamento previsto, con solo qualche nube residua sui rilievi appenninici, l’aria fredda stenterà a scaldarsi, soprattutto dopo la gelata di questa notte. Le massime aumenteranno leggermente e i venti di grecale moderati si attenueranno, specie dalla sera. La prossima notte avremo un ulteriore calo delle temperature, con delle gelate diffuse, anche moderate o forti. Poi domani avremo un cielo sereno, velato in serata. Le temperature massime aumenteranno leggermente. Il vento sarà debole. Infine domenica bel tempo con delle nubi sull’Appennino, temperature in generale aumento, venti nord-orientali fino a moderati.