Le previsioni per oggi

La depressione che si sta approfondendo sulla Spagna sta favorendo un flusso di aria umida e mite, con addensamenti nuvolosi verso l’Italia ma ancora con scarsi effetti sulla nostra regione, se non qualche isolata e breve pioviggine o piovasco. Nei prossimi giorni questa bassa pressione si avvicinerà all’Italia e, nella giornata di domenica, verrà raggiunta da aria fredda di origine artica in arrivo da nord-est, con precipitazioni più consistenti ed un sensibile calo termico. Allo stato attuale però permane ancora molta incertezza sull’entità del raffreddamento che interesserà l’Umbria, quindi anche la quota delle nevicate che avremo tra domenica e lunedì resta ancora difficile da inquadrare. Dettaglio che cercheremo comunque di verificare nei prossimi aggiornamenti. Intanto questa mattina abbiamo ancora delle foschie ed un cielo nuvoloso con rischio per qualche occasionale ed isolata pioviggine o piovasco, poi la nuvolosità diverrà più irregolare con delle schiarite. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento, con venti deboli meridionali. Domani una giornata dal cielo parzialmente nuvoloso, in peggioramento dalla sera con possibili piogge. Le temperature saranno quasi stazionarie, con venti sempre deboli meridionali.

Le previsioni curate da Massimiliano Santini di Rai Meteo