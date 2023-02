La protesta dei farmacisti di Foligno

Straordinari non retribuiti, permessi sindacali negati e addirittura la richiesta di installare sugli smartphone dei 28 dipendenti una app per la timbratura e la geolocalizzazione. E' lunga la lista di vessazioni subite dai lavoratori delle farmacie comunali di Foligno secondo la denuncia dei sindacati di settore. Netta la risposta del sindaco Stefano Zuccarini. Le relazioni sindacali sono competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Afam, non posso incontrare i sindacati. Il CDA è composto dal Presidente Massimo Pastori e dai consiglieri Gianni Cianetti e Giada Bollati che al momento non si sono resi disponibili a replicare. I comportamenti antisindacali dell'azienda sarebbero proseguiti anche dopo la denuncia pubblica dei sindacati.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Valeria Giulianelli, l'intervista a Vasco Cajarelli, Filcams Cgil, e Simona Gola, Segretaria Generale Fisascat Cisl Umbria.