Nuovi scenari per la rapina di Cenerente finita nel sangue

Riaprire le indagini sulla tragica rapina di Cenerente del 6 aprile 2012. Lo chiede un esposto in procura dell'avvocato Luca Maori, legale dell'albanese Alfons Gjergjj, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'orafo Sergio Scoscia, ucciso a martellate nel tentativo di fargli rivelare l'ubicazione della stanza blindata dove custodiva oro e preziosi e dell'anziana madre Maria Raffaeli, morta d'infarto durante l'assalto. Oltre a Gjergji in carcere, condannati all'ergastolo e a 20 anni, ci sono i connazionali Ndrek Lasca e Artan Gioka. Fu condannata anche una prostituta albanese ritenuta la basista.

Sul martello arma del delitto - ricorda Maori - venne trovata una traccia biologica appartenente ad una donna, mai identificata. E in camera di Maria Raffaeli c'era anche un mozzicone di sigaretta con un dna maschile. Tutti elementi che lasciano pensare che del commando facevano parte almeno altre due persone. La lettera, inviata da Roma, parla di assalti in villa e prostituzione e, con riferimento ai presunti rapinatori non identificati recita: "devono pagare per quello che hanno fatto".

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Gabriele Liberati, le parole dell'avvocato Luca Maori