I numeri del cancro in Regione

Dopo lo stop dell'attività di ricerca e la riorganizzazione varata dalla Giunta regionale il Registro tumori umbro recupera terreno e presenta i dati relativi al 2017, mentre quelli del 2018 sono in fase di elaborazione finale. Dati che fotografano un leggero calo delle diagnosi, 5900 nel 2017 contro le oltre 6mila di media, nel periodo 2021-2016.Tra gli uomini diminuisce il numero di fumatori e, conseguentemente, quello di diagnosi di cancro al polmone. Un contributo decisivo è stato dato dall'aumento degli screening per il cancro al colon retto che oggi permettono di evitare carcinomi infiltranti. L'adesione agli screening va comunque potenziata, attestandosi in Umbria al 50 per cento rispetto all'obiettivo del 70. Nelle donne, proprio a causa degli screening, aumentano i casi di tumore alla mammella che passano da 817 a 884, ma cala la mortalità.

Allarmanti sono i dati sull'incidenza del cancro allo stomaco in Altotevere, che pongono il distretto tra quelli con l'incidenza più alta al mondo.

Nel servizio di Riccardo Milletti le interviste a Fabrizio Stracci, Presidente Associazione Italiana Registri Tumori e Luca Coletto, assessore Sanità Regione Umbria. Montaggio di Sergio Gisti