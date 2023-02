I dati del registro tumori

I dati sono definitivi per il 2017 e ancora parziali per il 2018. Raccontano un lieve calo delle diagnosi di tumore e della mortalità, ma con andamento invertito se si considera il sesso dei pazienti oncologici. La tendenza generale è replicata nelle diagnosi di tumore al polmone, dove la decrescita tra gli uomini e l'aumento tra le donne coincide anche con l'andamento del numero di fumatori. I tumori alla mammella diagnosticati sono passati da 817 a 884 all'anno ma lo screening opportunistico nelle fasce d'età più giovani sembra funzionare Un caso umbro è quello del cancro allo stomaco, che già nel 2014 vedeva la regione prima in Italia per incidenza. L'assessore Luca Coletto annuncia un'indagine sperimentale sui fattori di rischio, come la prevalenza del batterio helicobacter in Altotevere, dove, soprattutto tra gli uomini, incidenza e mortalità sono tra le più alte al mondo.

