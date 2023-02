Arriva il bonus neomamme per le lavoratrici

Si tratta di un contributo di 1.200 euro che la Regione erogherà alle donne che alla data di scadenza dell'avviso abbiano un bimbo di età pari o inferiore ai 12 mesi, residenti in Umbria da due anni, con un Isee massimo di 30 mila euro. Ulteriore requisito è che siano occupate o iscritte al Centro per l'impiego. La misura può essere cumulata al bonus bebè. L'intervento si colloca nella programmazione operativa regionale, Fondo Sociale Europeo 2021-2027, il sostegno verrà ripetuto per 5 anni, per limitare il calo demografico. Nei primi sei mesi del 2022 le nascite in Umbria sono calate del 5 per cento rispetto all'anno precedente.

Nel servizio di Giulia Monaldi con il montaggio di Giorgio Belli, l'intervista a Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria