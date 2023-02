Un aiuto per certificare la conoscenza dell'Italiano

Vengono a Terni da tutte le parti del Paese ma anche dall'estero per sostenere il test di conoscenza della lingua italiana. Il superamento dell'esame è praticamente indispensabile per lavorare e vivere in Italia. L''associazione di promozione sociale ternana Pandora è riconosciuta dal Centro valutazione per la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia.

E sono tante le storie, le difficoltà che si possono solo intuire, dietro quel foglio di carta da riempire. Tante le aspettative e le speranze

Tutte le prove richiedono un periodo lungo di residenza in Italia, contenuti i costi per partecipare alla valutazione. Poi l'associazione sostiene la conoscenza linguistica anche degli emigrati italiani di seconda generazione, che possono studiare on line



Nel servizio di Giulia Monaldi, con il montaggio di Giorgio Belli, le interviste a Marisol Flores, presidente dell'associazione Pandora, e a Gino Venturi, dell'associazione Italia nel mondo