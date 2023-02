La giornata contro il bullismo

Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana ucciso durante un pestaggio per difendere un amico in difficoltà. Evento ospitato dalla Fondazione Perugia, alla presenza di ragazzi e ragazze delle scuole superiori. E sportivi

come Gianfranco Rosi, campione mondiale di Pugilato, contro ogni violenza. Distribuita anche la carta di responsabilità scritta dalla psicoterapeuta Lucia Magionami. Una giornata voluta dal sindacato di polizia Siulp (nel servizio l'intevista a Massimo Pici), insieme ad alcuni consiglieri del comune di Perugia.

Servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Valeria Giulianelli