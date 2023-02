Pochi testamenti biologici depositati

Decidere quali terapie accettare e quali no, se essere tenuti in vita dalle macchine e nutriti artificilmente. Fino a quando si è in grado di comunicare le proprie volontà. Sono 5 anni che c'è la legge sul testamento biologico, ma sono ancora poche le persone che lo hanno redatto. Laura Santi, attivista consigliere dell'Associazione Luca Coscioni, racconta di una battaglia cominciata negli anni ‘90 con Eluana Englaro, la ragazza rimasta per tanti anni in stato vegetativo. In Umbria solo un’abitante su 279 ha depositato il testamento biologico, pochi anche a livello nazionale solo 1 su 4. E poiché le cose cambiano senza dare preavviso pensarci prima evita problemi. L'associazione Luca Coscioni ha un numero verde per tutte le informazioni 06 9931 4309 e la mail cellulaperugia@associazionelucacoscioni.it. L'associazione chiede al Governo di predisporre adeguate campagne informative per far conoscere la legge sul bio-testamento.

Servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Mirko Ricci