Disabile sogna una vita indipendente: "E' un diritto sancito dall'Onu"

Uno dei diritti sanciti dall'Onu per i disabili è quello a vivere una vita indipendente, ma spesso non viene soddisfatto. Questa è la storia di Marian, un uomo tetraplegico, che pur avendo meno di 40 anni è ospite di una struttura per anziani. Il suo più grande desiderio è quello di poter vivere da solo.

Il servizio di Giulia Monaldi, montaggio di Lorenzo Papi