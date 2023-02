Le previsioni per il fine settimana

Il tempo nel fine settimana peggiorerà. Le prime piogge le avremo già a partire da domani pomeriggio-sera e poi domenica, quando diverranno più consistenti e quando il sensibile calo termico, per l’ingresso di aria fredda di origine artica, riporterà la neve in montagna, poi probabilmente anche a quote relativamente basse. Nel dettaglio questa mattina abbiamo un cielo nuvoloso con nubi più compatte sui settori occidentali, più irregolari altrove. Durante la giornata avremo anche delle schiarite, con un nuovo aumento delle nubi da ovest dalla sera e con rischio per qualche pioggia. Le temperature aumenteranno leggermente, con venti meridionali in intensificazione fino a moderati. Domani mattina cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità per qualche isolato piovasco. Dal pomeriggio e in serata tendenza a peggioramento da ovest con possibili piogge. Le temperature domani aumenteranno leggermente e i venti soffieranno meridionali moderati. Nella notte piogge sparse che andranno intensificandosi e diffondendosi. Domenica maltempo con piogge, nevicate in montagna, prima a quote alte, poi in calo. Non è da escludere che temporaneamente, tra pomeriggio e sera, possano spingersi fino a quote collinari sull’Umbria centro-settentrionale. Temperature in sensibile calo, con venti moderati in rotazione da nord-est dal pomeriggio.