Sir tra campionato, Coppa Italia e Champions

Sulla strada che conduce alla finale di Champions, uno degli obiettivi dichiarati dalla Sir Susa Perugia per questa stagione, spunta il Berlin Recycling Volleys, squadra tedesca che nello spareggio per l'accesso ai quarti di finale ha battuto i turchi dello Ziraat Ankara. Punti di forza: il regista Tille e l'opposto ceco Sotola. Gara di andata in programma l'8 marzo a Berlino, ritorno il 15 al Pala Barton. E proprio il Palabarton sarà palcoscenico del prossimo appuntamento dei Block Devils, la terzultima di Superlega, domenica alle 15.30 contro la Top Volley Cisterna. Tante le motivazioni da una parte e dall'altra. Per i Block Devils non certo in chiave classifica, ma come test preparatorio all'imminente Final Four di coppa Italia. Contro i pontini sarà anche una festa per alcuni tifosi speciali, che in settimana hanno potuto incontrare Leon e compagni, e che domenica saranno presenti al Palabarton.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati, l'intervista a Stefano Mengozzi, centrale della Sir Susa Perugia.