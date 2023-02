Il basket mondiale passa per l'Umbria

Il basket mondiale passa per Todi, per una società dove tradizione - è stato tra i primi 150 club cestistici a sorgere in Italia - e innovazione si mescolano, alla ricerca di un mix che guarda al futuro con progetti ambiziosi, come quello dell'Accademy, che da quattro anni individua i giovani più interessanti in giro per il mondo e li porta a Todi per farli crescere e introdurli nel pallacanestro che conta.

Konstantin Karapetrovic, già nazionale Serbo under 18, è uno dei ragazzi che in questo momento fa parte dell'Accademy tuderte. Come gli altri si allena e trova spazio nella prima squadra, impegnata nel campionato di C gold. Per la squadra di coach Olivieri una stagione contraddistinta da alti e bassi, ma le prospettive per il finale sono decisamente interessanti.

Il servizio di Luca Pisinicca.