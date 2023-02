Debacle Sir, l'amarezza del giorno dopo

Non battuti, ma travolti. Perchè perdere ci può stare, ma è importante anche come si perde. E la prima sconfitta stagionale per la Sir Susa Perugia è una vera e propria debacle, una caporetto nel giorno più atteso, quello che avrebbe dovuto portare i block devils alla finale di Coppa Italia, uno degli obiettivi fortemente dichiarati e voluti dalla società.

