In campo le umbre di serie B

Con il vento in poppa favorito da un ritorno al successo nel derby che mancava da sette anni e da una classifica che lo vede di nuovo fuori dalla zona pericolo, il Perugia apre la 26esima giornata in anticipo facendo visita questa sera al Pisa, squadra che con il ritorno di D'Angelo in panchina viaggia ad un media promozione. E a complicare la trasferta dell'Arena Garibaldi, fischio d'inizio ore 20.30, anche le tante assenze a cui Castori dovrà fare fronte. Out Lisi per squalifica, Angella, Ekong, Di Serio, Cancellieri, Rosi e Olivieri per infortunio. Di contro il tecnico recupera Dell'orco e Curado, davanti disponibili solo Di Carmine e Matos.

Piuttosto lunga la lista degli indisponibili in casa Ternana in vista del match al Liberati domani contro il Cittadella: Agazzi, Capuano, Favilli, Ghiringhelli e Mantovani, infortunati, Cassata squalificato. Insomma una squadra da ridisegnare per Andreazzoli, che dopo la sconfitta nel derby cerca riscatto e punti per rientrare in zona play off. Intanto sembra davvero questione di ore per il closing societario. Ad acquisire la Ternana calcio sarebbe il fondo italo americano Holding Maraja per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il servizio di Luca Pisinicca.