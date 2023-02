Big match in Superlega

E' in assoluto l'incrocio più atteso del volley italiano, eppure Trento - Perugia conta poco, almeno per i bianconeri che in testa hanno soprattutto la quasi imminente final four di coppa italia. Tutto in casa Sir Susa Perugia è visto in funzione della sfida di semifinale con Piacenza, tuttavia il match della Blm Group Arena - si gioca domani alle 18.30 con diretta su Raisport - se in chiave classifica non ha alcun valore, ce l'ha e proprio in ottica coppa Italia, perché le due squadre potrebbero trovarsi nuovamente una di fronte all'altra per contendersi il trofeo nella finalissima del 26 febbraio.

Perugia leggermente favorita, lo dicono anche i numeri, ma anche questa volta sarà un confronto incerto ed equilibrato, perchè in campo, da una parte e dall'altra, ci sarà il gotha della pallavolo mondiale.

Nel servizio di Luca Pisinicca l'intervista a Massimo Colaci, libero Sir Susa Perugia. Montaggio di Francesco Saito