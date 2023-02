Ascoli amara per il Grifo

Le occasioni migliori sono del Perugia, i tre punti se li porta a casa l'Ascoli, con l'ex Breda vittorioso all'esordio. A dir poco beffarda la trasferta marchigiana del grifo. Un tiro nello specchio della porta in 95 minuti, mix di demerito difensivo e una buona dose di sfortuna, condanna la squadra di Castori ad una sconfitta molto pesante in chiave salvezza, tanto più ad una settimana dal derby. È quasi tutta qui la sfida del Del Duca, un match brutto, privo di grandi emozioni e condizionato dalla posta in palio. Nel primo tempo appena due situazioni da ricordare: contatto Falasco-Di Carmine giudicato regolare e tentativo velleitario di Collocolo, facile preda di Gori. Nella ripresa la grande chance la costruisce il grifo: minuto 51, finta di Kouan e conclusione a giro di Lisi che trova un super Leali alla risposta in angolo. Al 60' un lampo improvviso squarcia la sfida del Del Duca. Sull'iniziativa di Marsura la difesa libera male e Dell'Orco mette fuori causa Gori sulla conclusione tutt'altro che irresistibile di Collocolo. Ascoli immeritatamente avanti. C'è ancora mezzora di gioco ma la partita è bloccata e trovare la via del gol è un'impresa. Nonostante ciò a sei dal termine Casasola assiste il subentrato Capezzi che in girata volante fa gridare al pari. Ma è un grido che resta in gola e il Perugia da Ascoli torna senza punti e con un bel carico di delusione. Ora c'è il derby con il grifo scivolato di nuovo in zona playout.

di Luca Pisinicca, montaggio di Carlo Bartolucci