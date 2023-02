Il Gubbio cerca il successo

Cercasi svolta disperatamente. Dopo l'ennesimo scivolone, il quinto nelle ultime sei partite, il Gubbio deve assolutamente rialzare la testa per invertire una tendenza che lo ha visto precipitare in poche settimane da -1 a -18 dalla capolista Reggiana. Un vero e proprio crollo, una crisi di gioco e di risultati, che ha di fatto escluso i rossoblù dalla corsa alla promozione diretta. Per non vanificare quanto fatto nel girone di andata serve tornare al successo e la trasferta di Rimini, nel pomeriggio alle 17.30, ha in quest'ottica il sapore dell'ultima spiaggia. La società attende delle risposte importanti, da squadra e allenatore, che per la sfida del Romeo Neri dovrebbe proporre una novità in ogni reparto. Il ritorno di Portanova in difesa, Morelli sull'out di destra e l'esordio del neo acquisto Arras in attacco al fianco di Arena.