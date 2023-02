Raccolta di materiale per la Turchia

C'è chi è partito per cercare ancora vite sotto le macerie, come il vigile del fuoco di Perugia Andrea Marino. Un terremoto come quello che ha devastato la Turchia, però, non semina solo morte, ma crea decine di migliaia di sfollati. Il Comune di Todi si è allora mobilitato per tendere una mano alla popolazione colpita dal sisma. Come già avvenuto in altre occasioni, dall'emergenza ucraina al terremoto in Croazia, si avvarrà dell'organizzazione dell'associazione di Protezione civile 'Rosa dell'Umbria'.

Presso la sede di Ponterio, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, sarà possibile consegnare pasta, cibi in scatola e generi alimentari non deperibili, coperte, acqua minerale, prodotti per l'igiene personale e per le medicazioni. La raccolta andrà avanti alcune settimane. Ma il Comune si è già rapportato col ministero degli Esteri e le autorità diplomatiche turche per organizzare il trasporto, che avverrà in coordinamento con la Protezione civile nazionale. Contatti sono in corso con Anci Umbria per allargare l'iniziativa solidale.

Nel servizio di Ivano Porfiri, con il montaggio di Francesco Saito, le voci di Adriano Ruspolini, Presidente Consiglio comunale Todi, e Claudio Serrani, Presidente 'Rosa dell'Umbria'