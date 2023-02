Terapie ad alta tecnologia

Trattamenti ad alta tecnologia, con riduzione dei tempi e dunque più pazienti curati, saranno possibili grazie al nuovo acceleratore lineare Halcyon, che entra in funzione nel reparto di Radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Maria di Terni. Oggi l'inaugurazione di un nuovo fiore all'occhiello della sanità regionale (se si pensa che ne esistono solo 67 in tutta Europa). Per il direttore generale Andrea Casciari, "il nuovo macchinario innalzerà in modo significativo lo standard dei servizi offerti ai cittadini riducendo i tempi e ottimizzando le risorse". Tra le altre innovazioni, la tac integrata consentirà di controllare il corretto posizionamento del paziente, riducendo il margine di errore. Per fare spazio all'acceleratore, costato oltre 2 milioni, sono stati svolti lavori sia nel bunker che lo ospita sia nel reparto con nuovi locali dove sarà possibile effettuare la pianificazione dei trattamenti radioterapici di tutte le apparecchiature.