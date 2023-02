Ast, Arvedi: verso l'accordo di programma

I sindacati invocavano da tempo l’incontro che si è svolto oggi sulla situazione Ast-Arvedi per iniziativa della Regione a Palazzo Donini. Ad attendere i rappresentanti dei lavoratori, la presidente Tesei e l'assessore Fioroni, il sindaco di Terni Latini e i vertici aziendali a partire dal presidente Arvedi. Nel corso del summit si sono ripercorse le tappe che porteranno all'Accordo di programma, di cui si limano i dettagli a livello ministeriale. Dovrebbe concludersi entro le prossime settimane. Dall' accordo, stando a quanto trapela, potrebbero scaturire agevolazioni e finanziamenti per oltre 300 milioni. Anche se oggi non si sono fatte cifre e non si è scesi nel dettaglio un ruolo determinante sarà per il capitolo scorie con l'intera ridefinizione del processo produttivo e quello energia con la centrale a idrogeno.

Una volta chiuso l'accordo, dovrebbe partire la messa a terra del piano industriale da un miliardo, già annunciato da Arvedi, e su cui i sindacati saranno convocati a breve.

Il servizio di Ivano Porfiri con le interviste a Donatella Tesi (presidente Regione Umbria); Michele Fioroni (assessore regionale Sviluppo economico); Alessandro Rampiconi (Fiom-Cgil); Simone Liti (Fim-Cisl)