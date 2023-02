Ricordato il poliziotto che salvò migliaia di ebrei dalla deportazione

La storia di Giovanni Palatucci oggi "Giusto tra le Nazioni" per lo Yad Vashem, "Servo di Dio" per la Chiesa cattolica e Medaglia d'oro al valor civile per lo Stato Italiano. E' stato ricordato in una cerimonia al parco della Verbanella, a Perugia.

Nel servizio di Ivano Porfiri l'intervista al questore di Perugia Giuseppe Bellassai. Montaggio di Francesco Battistelli.