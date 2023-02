Al via il congresso di Legacoop Umbria

164 cooperative aderenti, 6 miliardi di euro di valore di produzione, oltre 16 mila occupati, 450 mila soci. Sono i numeri di Legacoop Umbria, i cui 250 delegati si sono ritrovati lunedì mattina al "Centro Congressi Quattrotorri" per il il 13° Congresso regionale. Un passaggio importante che segna la fine dell'era Dino Ricci, alla guida per oltre un decennio. Anni complessi, come ha sottolineato nella relazione introduttiva. Lo stesso Ricci ha ufficializzato che il candidato a succedergli: sarà Danilo Valenti presidente COSP Tecnoservice di Terni, scelto all'unanimità dalla Giunta di Legacoop. Il congresso umbro si tiene in vista di quello nazionale, che si svolgerà a Roma il 3 e 4 Marzo. Presenti, tra gli altri, il presidente nazionale Mauro Lusetti e il candidato a succedergli Simone Gamberini, che hanno parlato dello stato della cooperazione.

Nel servizio di Iavano Porfiri, montaggio di Gabriele Liberati, le interviste al presidente uscente Dino Ricci, e al presidente nazionale Mauro Lusetti.